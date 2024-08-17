С 1 октября 2024 года Ощадбанк меняет тарифы на обслуживание платежных карт, что коснется как корпоративных, так и частных клиентов.

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" объявило о введении новых тарифов для различных видов платежных карт, которые вступят в силу с 1 октября 2024 года. Как сообщает пресс-служба банка, изменения были приняты решением продуктового комитета учреждения.

Изменения для корпоративных карт:

Комиссия за снятие средств в банкоматах Ощадбанка составит 0,9% от суммы (но не менее 5 гривен).

Стоимость услуги информирования через SMS будет составлять 25 гривен в месяц.

Изменения для других карт:

Детские карточки : Лимит бесплатного снятия средств увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч гривен в месяц.

: Лимит бесплатного снятия средств увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч гривен в месяц. Зарплатные, пенсионные и социальные карты : Стоимость SMS-сообщения будет составлять 15 гривен в месяц, при этом информирование через Viber останется бесплатным.

: Стоимость SMS-сообщения будет составлять 15 гривен в месяц, при этом информирование через Viber останется бесплатным. Частные и кредитные карты : Стоимость SMS-сообщений вырастет до 25 гривен в месяц, а через Viber - до 15 гривен в месяц.

: Стоимость SMS-сообщений вырастет до 25 гривен в месяц, а через Viber - до 15 гривен в месяц. Push-сообщения будут оставаться бесплатными для всех типов карт.

Детальнее ознакомиться с изменениями тарифов можно на официальном сайте Ощадбанк или в отделениях банка.

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