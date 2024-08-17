Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" объявило о введении новых тарифов для различных видов платежных карт, которые вступят в силу с 1 октября 2024 года. Как сообщает пресс-служба банка, изменения были приняты решением продуктового комитета учреждения.
Изменения для корпоративных карт:
- Комиссия за снятие средств в банкоматах Ощадбанка составит 0,9% от суммы (но не менее 5 гривен).
- Стоимость услуги информирования через SMS будет составлять 25 гривен в месяц.
Изменения для других карт:
- Детские карточки : Лимит бесплатного снятия средств увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч гривен в месяц.
- Зарплатные, пенсионные и социальные карты : Стоимость SMS-сообщения будет составлять 15 гривен в месяц, при этом информирование через Viber останется бесплатным.
- Частные и кредитные карты : Стоимость SMS-сообщений вырастет до 25 гривен в месяц, а через Viber - до 15 гривен в месяц.
- Push-сообщения будут оставаться бесплатными для всех типов карт.
Детальнее ознакомиться с изменениями тарифов можно на официальном сайте Ощадбанк или в отделениях банка.
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