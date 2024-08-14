Украинские работодатели повысили зарплаты для новых сотрудников. В июле средняя предложенная зарплата в гражданском секторе достигла 20500 грн, что на 500 грн больше по сравнению с предыдущими месяцами. Стало известно, у кого изменились зарплаты больше всего.
Наибольший рост зарплат наблюдается в сфере Управления персоналом, HR, где средняя зарплата повысилась на 9% до 25 000 грн. Также на 7% вырос оклад для специалистов в сфере "Красота, фитнес, спорт", достигнув средней зарплаты в 22 500 грн.
Следующие сферы с заметным ростом зарплат:
- "Топменеджмент, руководство высшего звена" – средняя зарплата достигла 42500 грн, рост на 6%;
- "Бухгалтерия, аудит" – средняя зарплата составила 19990 грн, повышение на 5%;
- "СМИ, издательство, полиграфия" – средняя зарплата составляет 21 000 грн, рост на 5%.
В июле самые высокие средние зарплаты в Украине (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) были предложены керамистам, получавшим в среднем 48 750 грн. Другие высокие зарплаты имели:
- Эндодонтисты – 45 000 грн;
- Медиапродюсеры – 42500 грн;
- Готовители – 41 250 грн;
- Арматурщики, зубные техники, риелторы – по 40 000 грн;
- Автоэлектрики, автослесари, бетонщики, бизнес-аналитики, прорабы, высотники, дизайнеры мебели – по 35 000 грн.
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Как писала Politeka, части украинцев будут платить повышенные зарплаты по новым правилам.
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