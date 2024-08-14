В июле средняя предложенная зарплата в гражданском секторе составила 20500 грн, что на 500 грн превышает показатель предыдущих месяцев.

Украинские работодатели повысили зарплаты для новых сотрудников. В июле средняя предложенная зарплата в гражданском секторе достигла 20500 грн, что на 500 грн больше по сравнению с предыдущими месяцами. Стало известно, у кого изменились зарплаты больше всего.

Наибольший рост зарплат наблюдается в сфере Управления персоналом, HR, где средняя зарплата повысилась на 9% до 25 000 грн. Также на 7% вырос оклад для специалистов в сфере "Красота, фитнес, спорт", достигнув средней зарплаты в 22 500 грн.

Следующие сферы с заметным ростом зарплат:

"Топменеджмент, руководство высшего звена" – средняя зарплата достигла 42500 грн, рост на 6%;

"Бухгалтерия, аудит" – средняя зарплата составила 19990 грн, повышение на 5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" – средняя зарплата составляет 21 000 грн, рост на 5%.

В июле самые высокие средние зарплаты в Украине (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) были предложены керамистам, получавшим в среднем 48 750 грн. Другие высокие зарплаты имели:

Эндодонтисты – 45 000 грн;

Медиапродюсеры – 42500 грн;

Готовители – 41 250 грн;

Арматурщики, зубные техники, риелторы – по 40 000 грн;

Автоэлектрики, автослесари, бетонщики, бизнес-аналитики, прорабы, высотники, дизайнеры мебели – по 35 000 грн.

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