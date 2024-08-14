В Украине на этой неделе зайдет новая волна жары африканского происхождения.

Украину накроет аномальная жара до +43 градусов.

Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Так, в Украине в последнее время столбики термометров снизились до более прохладных температур, но по прогнозу синоптиков, такая погода задержится не надолго.

Украинцы вскоре снова столкнутся с высокой температурой, которая в некоторых регионах будет достигать +43 градусов.

"Осень пока не видна", - сообщала Голеня.

Температура воздуха в Украине может подняться до +30 -36 градусов уже начиная с 16 августа.

19 августа прогнозируется температура от +30 до +36 градусов, в некоторых регионах - от +38 до +40 градусов.

20 августа ожидается от +38 градусов до +41 градусов.

Схожим прогнозом поделилась в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

"С середины недели температура воздуха начнет повышаться, причем это повышение начнется с юго-запада и запада, затем распространится на всю Украину... На востоке и юге жара задержится до Дня Независимости", – сообщила эксперт.

В среду, 14 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона с названием "Mashal".

Во всех областях в этот день будет сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем будет на уровне +24…29 градусов, в Закарпатье и на крайнем юге временами до +30…31 градуса.

В Киеве 14 августа будет без осадков, солнечно и тепло. Ночью будет прохладно, температура снизится до +11…14 градусов, днем столбики термометров ожидаются в районе +23 градусов.

Источник: РБК-Украина.

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