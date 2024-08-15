Клиентка "ПриватБанк" крайне возмущена тем, что не получила назад 3 тысяч гривен, и считает это мошенничеством со стороны банка.

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с терминалами самообслуживания, приводящие к потере значительных сумм денег. В банке не всегда оперативно решают подобные проблемы. Об этом говорится на портале "Минфин", где можно бросить оценку работе банков.

Одна из клиенток рассказала, что при пополнении счета через терминал самообслуживания "ПриватБанка" на ее карту возникла проблема. После того, как терминал вернул несколько старых купюр из суммы 8 тысяч гривен, было возвращено всего 400 гривен. В результате, вместо зачисления 7,6 тысячи гривен, на счет попало лишь 4,6 тысячи гривен.

Клиентка обратилась на горячую линию "ПриватБанк", но получила отказ, поскольку не было зафиксировано никаких технических сбоев. Ей посоветовали самостоятельно обратиться в правоохранительные органы для решения проблемы.

Клиентка "ПриватБанк" крайне возмущена тем, что не получила назад 3 тысяч гривен, и считает это мошенничеством со стороны банка. Она подчеркивает, что терминал расположен в торговом центре с множеством камер наблюдения, включая камеру на самом терминале.

"Вот так просто недосчитывать 3 тысячи? Это уже мошенничество! Терминал расположен в торговом центре. Есть куча камер, не говоря о камерах на самом терминале. На них же видно ", - написала клиентка "ПриватБанк".

Представители ПриватБанка отреагировали на портале, заверив, что приступят к решению проблемы.

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