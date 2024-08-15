Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 15 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 15 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 15 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов

Когда вы не доверяете интуиции, вы часто сожалеете об этом.

Внутри вас так много всего, что ваша совесть будет говорить с вами в течение всего дня, поэтому, когда ваше сердце продолжает подталкивать вас к принятию решения, пришло время вам подумать о том, почему.

Возможно, ваша душа просит вас проявить смелость и попробовать что-то, чего вы боитесь сделать, но что может стать одним из лучших впечатлений в вашей жизни.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Дурак

Новый старт — это так волнительно. У вас сейчас так много дел. Вот почему вам важно не торопиться, чтобы попасть туда, куда вы хотите.

Дело не в том, как быстро вы достигнете цели, а в том, как вы проделали этот путь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Много переменных, и все может казаться немного хаотичным. Сейчас вы переживаете трудные времена, и это влияет на ваши финансы.

Сейчас не время для паники или принятия радикальных мер. Вместо этого сохраняйте хладнокровие и постарайтесь собрать как можно больше информации, чтобы принять обоснованное решение.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Жезлов

Начало чего-либо всегда самое трудное. Вы можете чувствовать, что просто хотите отложить все на потом и ничего не делать.

Вы можете испытывать некоторую неуверенность в себе и размышлять, стоит ли того, что вы хотите сделать. Все эти чувства нормальны. Однако установите дату, когда вы наконец-то решите, что начнете действовать, а затем просто сделайте это.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Вы готовы двигаться вперед и не хотите ждать.

Вы собираетесь предпринять решительные действия и инициативу, и люди найдут нас очень достойными восхищения в вас. Вы работаете над воплощением своих мечтаний и не хотите останавливаться, пока они не станут реальностью.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Важно управлять всем, что у вас есть, чтобы знать, где именно необходимо внести изменения.

Это может оказаться непростой задачей, поскольку вам в жизни тоже приходится проходить через многое.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков

Ваши инстинкты и интуиция усиливаются, и вы становитесь более открытыми для получения сообщений из Вселенной.

Это время для молитвы, медитации и поста. Выплесни то, что ты хочешь, и увидишь, как быстро силы встретят тебя там, где ты находишься.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Король Кубков

Ваши чувства утихли, и теперь, когда у вас есть уверенность, которой вам не хватало в прошлом, вам легче занять твердую позицию и постоять за себя.

Поначалу это будет очень трудно, но как только вы поймете, что находитесь у власти, вас ждут великие дела.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Кубков

У вас много творческой энергии и веселья. Вы находитесь в потоке событий, и работа с другими людьми, которые способствуют этому чувству роста, полезна для вас.

Наслаждайтесь хорошей компанией. Будьте рядом с людьми, которые хотят, чтобы вы исследовали свои таланты в искусстве, музыке или писательстве.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов

Доверьтесь своим инстинктам. Время для удара наступает, когда вы чувствуете, что момент близок. Ваше сердце — отличный советчик по выбору времени.

Он знает вещи за пределами времени, которые вы не можете познать. Ваш дух просто чувствует вещи без каких-либо объяснений. Вам не нужно думать об этом, просто делайте это.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Мечей

В вашей жизни творится хаос, и это может быть связано с вашим эго и людьми, вовлеченными в ситуацию.

Иногда вам приходится делать то, что лучше для вас. Слишком много мыслей, мнений или контроля только усложняют вам жизнь. Упрощайте. Упрощайте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Иерофант

Что-то, взятое взаймы из прошлого, может быть полезным для вас прямо сейчас. Возможно, вам не придется изобретать велосипед. Зачем, если он не сломан?

Изменения происходят медленно. Вам не нужно торопить процесс. Вы можете медленно двигать вещи в новом направлении, не форсируя процесс.

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