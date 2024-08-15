Узнайте, как пребывание членов семьи за границей влияет на возможность получения субсидии и ее расчет.

Право на субсидию имеют граждане, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, рассчитываемый на основе доходов семьи. Как указано на правительственном портале , размер субсидии определяется исходя из среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Оформить субсидию могут:

зарегистрированные лица;

люди, проживающие по договору аренды;

ВПЛ, фактически проживающих со справкой о статусе, где указан адрес домохозяйства;

недееспособные или несовершеннолетние лица по заявлению попечителя;

застройщики, которым уже поступают счета, хотя здание еще не сдано.

При расчете суммы субсидии учитываются все зарегистрированные лица. Однако если кто-то из членов семьи зарегистрирован по адресу, но фактически там не проживает, это необходимо подтвердить соответствующими документами. В таком случае расчет будет другим. Если члены семьи находятся за границей более 60 дней на момент обращения, их доходы не будут включаться в расчет субсидии.

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