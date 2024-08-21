этом году работодатели гораздо чаще повышают заработные платы из-за нехватки работников у нескольких сферах.

В 2024 году на рынке труда в ряде секторов наблюдается повышение зарплат и гражданам часто предлагают доходы, превышающие средний уровень заработной платы. В частности, есть данные о специалистах, получающих до 40 тысяч гривен.

Согласно данным одного из кадровых порталов, в 2024 году для дистанционных менеджеров по продажам образовательных услуг в онлайн-школах предлагают зарплату до 40 тысяч гривен. Кандидаты должны организовывать демонстрации уже подготовленных уроков, презентовать образовательную платформу и реализовывать пакеты уроков для потенциальных клиентов.

Чат-менеджеры могут получать от 40 до 50 тысяч гривен. Такую зарплату предлагает компания, занимающаяся розничной и оптовой торговлей текстильными товарами. Основные обязанности включают оперативное реагирование на сообщения в чатах и ​​предоставление требуемой информации клиентам.

Преподаватели иностранного языка могут получать от 25 до 50 тысяч гривен. К примеру, Школа английского языка приглашает на работу специалистов со знанием языка на уровне С1+ и опытом работы.

В этом году работодатели гораздо чаще повышают заработные платы. В июле средняя зарплата, предложенная в вакансиях, составила 20,5 тысячи гривен, что на 500 гривен больше, чем в предыдущие месяцы.

Источник: Oboz.ua.

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