Для того чтобы не терять связь, построенную годами, вы можете перенести свой номер в сеть Vodafone без изменения номера.

В Vodafone сообщили, что сделать это очень просто.

В пресс-службе Vodafone в Фейсбуке поделились деталями.

"Для того чтобы не терять эту связь, построенную годами, вы можете перенести свой номер в сеть Vodafone без изменения номера. Даже код оператора останется с вами. Многое меняется, а номера остаются", - говорится в сообщении.

Однако в комментариях украинцы жалуются на возникшие у них проблемы, в частности, с интернетом:

"Люди, не платите даром средства, вот такой интернет почти все время. А потом еще за неделю до новой оплатили, придет смс, что безлимит закончился, нужно оплатить еще",

"Переходить к Vodafone есть смысл тогда, когда в сети будет работать VoLTE, а к тому моменту нет смысла, потому что у конкурентов эти услуги есть и работают качественно".

В Vodafone ответили:

"Наша компания всегда пытается предоставить лучший сервис для наших клиентов, и хотим сделать все возможное, чтобы вы были удовлетворены услугами, которые мы предоставляем. Мы работаем над тем, чтобы оказывать качественные услуги и, в первую очередь, качественную связь. Пожалуйста , обратитесь к нам в частные сообщения, чтобы мы могли решить эту проблему", - сообщили в Vodafone.

Кроме того в Vodafone рассказали о технологии VoLTE:

"Мы хотим сообщить вам, что технология VoLTE (Voice over LTE) находится на стадии тестирования в нашей сети. Мы активно работаем над тем, чтобы внедрить эту функцию как можно быстрее и обеспечить ее высокое качество для наших клиентов".

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