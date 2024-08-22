В Украине наблюдается беспрецедентный дефицит кадров – особенно в тех сферах, где часто работают только мужчины.

Украинские работодатели активно приглашают женщин на профессии, которые раньше считались мужскими. К примеру, Киевский метрополитен открыл возможность для женщин учиться на машинисток, а крупные IT-компании сообщили о росте количества женщин в командах разработчиков.

На Украине наблюдается беспрецедентный дефицит кадров. В строительной сфере он достиг 40%, критически не хватает специалистов почти всех рабочих профессий, а также возникают проблемы с поиском опытных "белых воротничков". В некоторых областях соотношение между количеством резюме и вакансий уже составляет друг к другу.

Компании вынуждены работать в условиях мобилизации мужчин, выезда женщин за границу, ограничения энергопотребления и постоянной угрозы безопасности. Эти обстоятельства ограничивают возможности восстановления и ведут к сокращению производства. Однако в то же время этот вызов побуждает бизнес к повышению эффективности.

Больше всего не хватает работников там, где раньше работали мужчины – охранники, грузчики, специалисты по обработке мяса. В настоящее время сотни компаний пытаются адаптировать эти рабочие места для женщин.

Проблема не только в стереотипах о «мужских» и «женских» профессиях. Некоторые рабочие места действительно должны адаптироваться так, чтобы женщины могли их эффективно выполнять. Об этом рассказал доктор экономических наук, заведующий сектором социальных рисков в сфере занятости Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Цымбал.

Хотя среди малых и средних предприятий можно наблюдать проявления сексизма и эйджизма в кадровой политике, крупные компании не имеют права на такие ошибки. К примеру, в Киевстаре сообщают, что они разработали и внедряют политику гендерного равенства. Однако проблема также состоит в уровне заработной платы. В Украине доля затрат на оплату труда в себестоимости товаров и услуг значительно ниже, чем в ЕС. Для значительного развития экономики необходимо повысить производительность труда и увеличить заработную плату.

Источник: OBOZ.UA

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