В Одессе таможенники разоблачили схему незаконной продажи автомобиля, ввезенного в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, который пытались продать вместо передачи военным.

В Одессе таможенники разоблачили схему незаконной продажи автомобиля, предназначенного как гуманитарная помощь для Вооруженных Сил Украины. Автомобиль был ввезен в Украину без уплаты таможенных пошлин под видом гуманитарной помощи, но затем его пытались продать.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни. Подробности дела Автомобиль Opel Monterei, зарегистрированный в Молдове, был ввезен в Украину в марте 2024 года для одного из поселковых советов. Однако вместо выполнения благотворительной миссии автомобиль выставили на продажу как "нерастаможенный". Задержание и подозрения В отношении продавца автомобиля составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ему грозит штраф в размере 100% стоимости автомобиля.

В настоящее время транспортное средство, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен, изъято. После завершения судебного процесса автомобиль будет передан в распоряжение ВСУ, как и планировалось.

Ранее Politeka также писала о том, что украинский подрядчик подозревается в завладении бюджетными средствами во время ремонта укрытия для детского сада. Подробности преступной схемы сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Общество неправомерно получило на свои счета около 150 тысяч гривен бюджетных средств.

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