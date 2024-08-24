Морковь – это овощ, который не очень любит азот, особенно когда начинает формироваться корнеплод. Поэтому важно знать, как подкормить морковь правильно.
Эксперты рассказывают, как подкормить морковь
Азот может сделать морковь деформированной, растрескающейся и быстро сгнить во время хранения. Чтобы корнеплоды были вкусными и сладкими, их нужно подкормить другими элементами, в том числе фосфором.
Фосфор при фотосинтезе превращается в особую кислоту, которая играет важную роль в всасывании питательных веществ из почвы, образовании органических соединений и их транспортировке по растению. Недостаток фосфора усложнит процесс питания и снизит качество урожая, поэтому очень важно подкормить морковь именно этим элементом.
Также для подкормки моркови необходим калий. Он скапливается в зеленых частях растения, а в августе концентрируется в корнеплодах, что способствует накоплению сахаров и приращению плода. Калий делает морковь слаще и больше.
Качественный уход за морковью обеспечит подкормку из древесной золы. Она содержит калий, фосфор, бор, марганец, медь, серу и магний в легко усваиваемой растением форме.
Вот несколько методов, как подкормить морковь с помощью древесной золы.
- Рассыпьте золу на поверхности почвы и разрыхлите, чтобы зола смешалась с землей. Затем полейте водой.
- Разведите один стакан золы в ведре воды, перемешайте и поливайте, пока осадок не осядет.
- Настоять два стакана золы в ведре воды в течение суток, процедить и поливать растения.
- Залить три стакана золы тремя литрами кипятка, варить 20 минут, охладить, процедить и поливать морковь. Расход – примерно одно ведро на два.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история