Узнайте, как правильно подкормить морковь древесной золой, чтобы получить сладкие и сочные корнеплоды благодаря нашим экспертным советам и проверенным методам.

Морковь – это овощ, который не очень любит азот, особенно когда начинает формироваться корнеплод. Поэтому важно знать, как подкормить морковь правильно.

Эксперты рассказывают, как подкормить морковь

Азот может сделать морковь деформированной, растрескающейся и быстро сгнить во время хранения. Чтобы корнеплоды были вкусными и сладкими, их нужно подкормить другими элементами, в том числе фосфором.

Фосфор при фотосинтезе превращается в особую кислоту, которая играет важную роль в всасывании питательных веществ из почвы, образовании органических соединений и их транспортировке по растению. Недостаток фосфора усложнит процесс питания и снизит качество урожая, поэтому очень важно подкормить морковь именно этим элементом.

Также для подкормки моркови необходим калий. Он скапливается в зеленых частях растения, а в августе концентрируется в корнеплодах, что способствует накоплению сахаров и приращению плода. Калий делает морковь слаще и больше.

Качественный уход за морковью обеспечит подкормку из древесной золы. Она содержит калий, фосфор, бор, марганец, медь, серу и магний в легко усваиваемой растением форме.

Вот несколько методов, как подкормить морковь с помощью древесной золы.

Рассыпьте золу на поверхности почвы и разрыхлите, чтобы зола смешалась с землей. Затем полейте водой. Разведите один стакан золы в ведре воды, перемешайте и поливайте, пока осадок не осядет. Настоять два стакана золы в ведре воды в течение суток, процедить и поливать растения. Залить три стакана золы тремя литрами кипятка, варить 20 минут, охладить, процедить и поливать морковь. Расход – примерно одно ведро на два.

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