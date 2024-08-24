Узнайте, как приготовить вкусный фаршированный лук по рецепту от Эктора Хименеса-Браво, сочетая простые ингредиенты необычным и вкусным способом.

Попробуйте новый взгляд на классические блюда и узнайте, как приготовить вкусный фаршированный лук по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

Эктор Хименес-Браво, один из самых известных шеф-поваров страны, вместе с суперфиналистом "МастерШеф Профессионалы-4" Антоном Гильчуком, продемонстрировали, как приготовить вкусный фаршированный лук, используя простые ингредиенты.

Антон Гильчук решил сосредоточиться на луке, а Эктор предложил интересный рецепт для приготовления вкусного фаршированного лука.

Ингредиенты:

Красный лук – 7 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубка.

Баранячий фарш – 250 г.

Гранатовый соус – 60 г.

Мята - 20 лет

Лимон (сок) – 0,5 шт.

Томатная паста – 60 г.

Кедровые орехи – 40 г.

Соль, перец.

Для соуса:

Вода – 300 мл.

Томатное пюре – 100 г.

Сметана – 50 г.

Соль – 6 г.

Перец – 1 г.

Розмари - 15 лет

Приготовление:

Репчатый лук, чеснок, морковь порезать кубиками и обжарить до золотистой корочки. Добавить обжаренные овощи к бараньему фаршу. Туда же вмешать гранатовый соус, размельченные листья мяты, лимонный сок, томатную пасту и кедровые орехи. Начинка готова. Синий лук проварить в кипящей воде до мягкости, затем разрезать на лепестки. В каждый слой лука заворачивайте приготовленную начинку и выложите в форму для запекания. Для соуса смешать томатное пюре, воду, сметану, соль, перец и розмарин. Залить соусом фаршированный лук. Запекать до полного испарения влаги.

Попробуйте приготовить вкусный фаршированный лук по этому рецепту и наслаждайтесь новым вкусом знакомого ингредиента!

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история