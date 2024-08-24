Попробуйте новый взгляд на классические блюда и узнайте, как приготовить вкусный фаршированный лук по рецепту Эктора Хименеса-Браво.
Эктор Хименес-Браво, один из самых известных шеф-поваров страны, вместе с суперфиналистом "МастерШеф Профессионалы-4" Антоном Гильчуком, продемонстрировали, как приготовить вкусный фаршированный лук, используя простые ингредиенты.
Антон Гильчук решил сосредоточиться на луке, а Эктор предложил интересный рецепт для приготовления вкусного фаршированного лука.
Ингредиенты:
- Красный лук – 7 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубка.
- Баранячий фарш – 250 г.
- Гранатовый соус – 60 г.
- Мята - 20 лет
- Лимон (сок) – 0,5 шт.
- Томатная паста – 60 г.
- Кедровые орехи – 40 г.
- Соль, перец.
Для соуса:
- Вода – 300 мл.
- Томатное пюре – 100 г.
- Сметана – 50 г.
- Соль – 6 г.
- Перец – 1 г.
- Розмари - 15 лет
Приготовление:
- Репчатый лук, чеснок, морковь порезать кубиками и обжарить до золотистой корочки.
- Добавить обжаренные овощи к бараньему фаршу. Туда же вмешать гранатовый соус, размельченные листья мяты, лимонный сок, томатную пасту и кедровые орехи. Начинка готова.
- Синий лук проварить в кипящей воде до мягкости, затем разрезать на лепестки.
- В каждый слой лука заворачивайте приготовленную начинку и выложите в форму для запекания.
- Для соуса смешать томатное пюре, воду, сметану, соль, перец и розмарин. Залить соусом фаршированный лук.
- Запекать до полного испарения влаги.
Попробуйте приготовить вкусный фаршированный лук по этому рецепту и наслаждайтесь новым вкусом знакомого ингредиента!
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