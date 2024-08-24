Попробуйте новый взгляд на классические блюда и узнайте, как приготовить вкусный фаршированный лук по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

Эктор Хименес-Браво, один из самых известных шеф-поваров страны, вместе с суперфиналистом "МастерШеф Профессионалы-4" Антоном Гильчуком, продемонстрировали, как приготовить вкусный фаршированный лук, используя простые ингредиенты.

Антон Гильчук решил сосредоточиться на луке, а Эктор предложил интересный рецепт для приготовления вкусного фаршированного лука.

Ингредиенты:

  • Красный лук – 7 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Баранячий фарш – 250 г.
  • Гранатовый соус – 60 г.
  • Мята - 20 лет
  • Лимон (сок) – 0,5 шт.
  • Томатная паста – 60 г.
  • Кедровые орехи – 40 г.
  • Соль, перец.

лук

Для соуса:

  • Вода – 300 мл.
  • Томатное пюре – 100 г.
  • Сметана – 50 г.
  • Соль – 6 г.
  • Перец – 1 г.
  • Розмари - 15 лет

лук

Приготовление:

  1. Репчатый лук, чеснок, морковь порезать кубиками и обжарить до золотистой корочки.
  2. Добавить обжаренные овощи к бараньему фаршу. Туда же вмешать гранатовый соус, размельченные листья мяты, лимонный сок, томатную пасту и кедровые орехи. Начинка готова.
  3. Синий лук проварить в кипящей воде до мягкости, затем разрезать на лепестки.
  4. В каждый слой лука заворачивайте приготовленную начинку и выложите в форму для запекания.
  5. Для соуса смешать томатное пюре, воду, сметану, соль, перец и розмарин. Залить соусом фаршированный лук.
  6. Запекать до полного испарения влаги.

Попробуйте приготовить вкусный фаршированный лук по этому рецепту и наслаждайтесь новым вкусом знакомого ингредиента!

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