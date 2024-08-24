Шеф-повар Владимир Ярославский раскрывает рецепт сладкого десерта «Обезьяний хлеб», который будет на пике популярности в новом сезоне «МастерШеф».

Этот сладкий десерт с соленой карамелью и ароматом корицы следует отведать каждому. В ожидании премьеры 13-го сезона «МастерШеф», которая состоится 10 февраля в 19:00 на СТБ, предлагаем вам приготовить десерт «Обезьяний хлеб» по рецепту одного из судей проекта.

«Обезьяний хлеб» – это нежная выпечка, которая легко разделяется на порционные кусочки, с ароматом корицы и маслянистым соусом. Обычно тесто готовится на кефире или сыворотке, но мне понравился вариант на молоке», – рассказывает Владимир.

Чтобы приготовить десерт «Обезьяний хлеб», вам понадобятся:

200 граммов молока

85 граммов сливочного масла (82.5%)

2 яйца

500-550 граммов муки (например, Caputo Rosso или Зернари Селект)

11 граммов сухих дрожжей или 30 граммов свежих

50 граммов сахара

щепотка соли

Для специй и масла:

125 граммов масла (82.5%)

1 столовая ложка корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха

150 граммов сахара

50 граммов семян подсолнечника

100 граммов грецких орехов

150 граммов голубики и клюквы

соленая карамель

Чтобы приготовить десерт «Обезьяний хлеб», сначала нужно приготовить тесто: в теплом молоке растворите сахар, добавьте дрожжи и дайте активироваться. Затем добавьте яйца, растопленное масло, перемешайте и замесите тесто. Дайте ему подняться, обомните и сформируйте небольшие шарики. Растопите масло, чтобы оно стало немного теплым. Смешайте сахар со специями и добавьте семена подсолнечника. Обваляйте шарики в масле, затем в смеси со специями и сахаром, и выложите в форму для выпекания. Пересыпьте тесто орехами и ягодами.

Дайте тесту подняться в 2.5-3 раза и выпекайте при 175 градусах около 40 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

Пока выпечка готовится, сделайте карамель:

Растопите 100 г масла со 150 г сахара в сотейнике на большом огне, постоянно помешивая. Когда смесь приобретет карамельный цвет, добавьте теплые сливки с молоком. Доведите до кипения, добавьте соль и варите еще 5 минут. Процедите карамель через сито, охладите.

Когда вы завершите приготовить десерт «Обезьяний хлеб», обязательно полейте его карамелью и наслаждайтесь непревзойденным вкусом!

Источник: yaroslavskyi_vova

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