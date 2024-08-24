Этот сладкий десерт с соленой карамелью и ароматом корицы следует отведать каждому. В ожидании премьеры 13-го сезона «МастерШеф», которая состоится 10 февраля в 19:00 на СТБ, предлагаем вам приготовить десерт «Обезьяний хлеб» по рецепту одного из судей проекта.
«Обезьяний хлеб» – это нежная выпечка, которая легко разделяется на порционные кусочки, с ароматом корицы и маслянистым соусом. Обычно тесто готовится на кефире или сыворотке, но мне понравился вариант на молоке», – рассказывает Владимир.
Чтобы приготовить десерт «Обезьяний хлеб», вам понадобятся:
- 200 граммов молока
- 85 граммов сливочного масла (82.5%)
- 2 яйца
- 500-550 граммов муки (например, Caputo Rosso или Зернари Селект)
- 11 граммов сухих дрожжей или 30 граммов свежих
- 50 граммов сахара
- щепотка соли
Для специй и масла:
- 125 граммов масла (82.5%)
- 1 столовая ложка корицы
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха
- 150 граммов сахара
- 50 граммов семян подсолнечника
- 100 граммов грецких орехов
- 150 граммов голубики и клюквы
- соленая карамель
Чтобы приготовить десерт «Обезьяний хлеб», сначала нужно приготовить тесто: в теплом молоке растворите сахар, добавьте дрожжи и дайте активироваться. Затем добавьте яйца, растопленное масло, перемешайте и замесите тесто. Дайте ему подняться, обомните и сформируйте небольшие шарики. Растопите масло, чтобы оно стало немного теплым. Смешайте сахар со специями и добавьте семена подсолнечника. Обваляйте шарики в масле, затем в смеси со специями и сахаром, и выложите в форму для выпекания. Пересыпьте тесто орехами и ягодами.
Дайте тесту подняться в 2.5-3 раза и выпекайте при 175 градусах около 40 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
Пока выпечка готовится, сделайте карамель:
Растопите 100 г масла со 150 г сахара в сотейнике на большом огне, постоянно помешивая. Когда смесь приобретет карамельный цвет, добавьте теплые сливки с молоком. Доведите до кипения, добавьте соль и варите еще 5 минут. Процедите карамель через сито, охладите.
Когда вы завершите приготовить десерт «Обезьяний хлеб», обязательно полейте его карамелью и наслаждайтесь непревзойденным вкусом!
Источник: yaroslavskyi_vova
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