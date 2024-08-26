Пенсионный фонд Украины может оштрафовать пенсионеров за несвоевременное уведомление о трудоустройстве, начале бизнеса или увольнении.

Пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своем статусе. Если этого не сделать в срок, ПФУ может наложить штрафные санкции.

За что могут оштрафовать пенсионеров

Пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности в течение 10 дней. Если это правило не соблюдается, пенсионеру придется вернуть все неправомерно полученные средства.

Однако если пенсионер получил лишние выплаты, он имеет возможность добровольно вернуть их в Пенсионный фонд. В случае отказа ПФУ имеет право удерживать до 20% пенсии до полного возмещения избыточных выплат.

Несвоевременное или отсутствие сообщения о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности приводит к неправомерным пенсионным выплатам, которые необходимо будет вернуть в ПФУ, – отмечают в Пенсионном фонде.

Также важно информировать ПФУ об увольнении с работы, что позволит провести перерасчет и получать повышенную пенсию.

Ранее Politeka также писала , что родителей и учителей могут оштрафовать на 3600 гривен. Речь идет о совершении буллинга. Украинское законодательство определяет буллинг (траву) как любые формы психологического, физического, экономического насилия.