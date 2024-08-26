Узнайте, как обеспечить себе пенсию более 5 тысяч гривен, рассчитав предстоящие выплаты с помощью специальной формулы.

Те, кто еще не вышел на пенсию, могут заранее позаботиться о своих будущих выплатах. Для этого важно обеспечить себе высокую среднюю заработную плату, позволяющую получать большие суммы.

Как вычислить пенсию Чтобы определить размер будущей пенсии, нужно воспользоваться специальной формулой.

Напоминаем! Формула выглядит следующим образом: средняя заработная плата за последние три года умножается на соотношение вашей зарплаты к средней, на количество лет трудового стажа и на 1%. Полученный результат является размером вашей будущей пенсии.

К примеру, если ваша заработная плата соответствовала среднему уровню по Украине и у вас 35 лет трудового стажа, то размер вашей пенсии может составить 5 401,5 гривны.

За последние три месяца средняя пенсия в Украине выросла до 5816 гривен. Однако около 26,14% пенсионеров получают выплаты менее 3 тысяч гривен.

Распределение пенсионных выплат выглядит следующим образом:

от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32%;

от 4001 до 5000 гривен – 18,59%;

от 5001 до 10000 гривен – 25,47%.

Ранее Politeka также писала , что родителей и учителей могут оштрафовать на 3600 гривен. Речь идет о совершении буллинга. Украинское законодательство определяет буллинг (траву) как любые формы психологического, физического, экономического насилия.

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