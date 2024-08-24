Мобильный оператор «Киевстар» рассказал о возможности слушать любимые хиты, где бы вы ни были.

В «Киевстаре» рассказали об удобном приложении для клиентов мобильного оператора.

Пресс-служба «Киевстар» сообщила детали в Фейсбуке.

"Утром по дороге на работу или на отдыхе. Откройте новый музыкальный мир на Radio Kyivstar. Приложение, где музыка играет без перерывов и рекламной паузы", - говорится в сообщении «Киевстар».

В комментариях к новости клиенты «Киевстар» поделились проблемами, с которыми их пришлось столкнуться при использовании мобильного оператора.

"Когда нет света Киевстар лежит, вообще нет связи. Пришло сообщение о поднятии тарифа в 2 раза, то есть на 100%, вы издеваетесь!?",

"до оператора так и не дозвониться",

"А за что я плачу 330 грн. Если интернет не ловит. В доме даже связи нет? Я сейчас не в городе, пол года (с весны до поздней осени) я нахожусь на даче. За интернет плачу (проводной) другие компании 200 грн. Итого 550 грн.).Для пенсионера это слишком дорого! Какой выход в моей ситуации?".

В «Киевстаре» ответили на жалобы:

"пожалуйста, свой номер и детали ситуации в личные сообщения для проверки",

"укажите, пожалуйста, область, город, название улицы, номер дома, где чаще всего наблюдаются трудности".

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