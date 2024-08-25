Узнайте, как правильно подкармливать кабачки для максимального урожая с помощью наших проверенных советов и уловок.

Владельцы дач часто задаются вопросом, как на ограниченной площади получить богатый урожай кабачков . Мы раскроем наши секреты, как добиться этого на вашем участке.

Выбор правильных сортов

Чтобы получить отличный урожай, важно подобрать правильные сорта кабачков. Наши фавориты – желтый кабачок Golden Glory, белый Корделия и Supremo. Эти сорта быстро приживаются и радуют ранними плодами.

Рыхлая почва

Важно обеспечить кабачкам идеальные условия роста. Рыхлая почва, насыщенная кислородом, способствует их развитию. Для этого советуем внести 10 кг перегноя на квадратный метр земли. После внесения перегноя не забывайте следить за влагой в прикорневой зоне.

Подкормка кабачков

Чтобы увеличить урожай, нужно регулярно подкармливать кабачки настоем коровяка. Разводим 1 литр раствора на 10 литров воды и поливаем под корень. Это обеспечит растениям азот, фосфор и калий. Хорошо подкармливать кабачки раз в 10 дней. Это удобрение также подходит для тыквы и огурцов.

Если коровяка нет, подпитайте кабачки концентратом с повышенным содержанием азота. Гуминовые кислоты в его составе помогут растениям лучше усваивать питательные вещества. Еще одним вариантом является минеральное удобрение "Мастер" с формулой 20-20-20, обеспечивающее оптимальный баланс азота, фосфора и калия.

Своевременный сбор урожая

Не забывайте регулярно подкармливать кабачки и своевременно собирать зрелые плоды. Это предотвращает расход энергии растений на перезрелые плоды и способствует развитию новых.

Эти простые советы помогут вам вырастить здоровые и продуктивные кабачки, обеспечив впечатляющий урожай.

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