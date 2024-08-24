Узнайте, что сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай малины, и получите полезные советы по правильному уходу за кустарником для максимального урожая.

Чтобы узнать, что сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай малины , важно правильно обрезать кусты. Обрезка ремонтантной малины – ключ к успешному урожаю, поэтому рассмотрите, что нужно сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай. На канале "Семейный сад" в TikTok объясняют, что неправильный уход может привести к потере свойств растения. Вот несколько советов, что сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай малины.

Когда и как обрезать ремонтантную малину

Эксперты советуют обрезать ремонтантную малину дважды в год. Осенью следует проводить основную обрезку, являющуюся важной частью процесса. Чтобы обеспечить двойной урожай нужно обрезать побеги под корень и сжигать их. Это один из шагов, что предпринять осенью, чтобы собрать двойной урожай малины.

Весной следует удалять поврежденные и подмерзшие побеги, а также обрезать молодую поросль для предотвращения густоты кустов. Что сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай малины? Поздней осенью, когда листья уже опали, обрежьте часть оставшихся над землей побегов у основания.

Как обработать малину, посаженную осенью

Опытные садоводы советуют сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай малины, если вы посадили кусты в этом году. Не нужно полностью обрезать молодые растения. Укоротите побеги до 20 сантиметров, что поможет им лучше пережить зиму и подготовиться к следующему сезону. Вот что сделать осенью, чтобы собрать двойной урожай малины в следующем году.

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