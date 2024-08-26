Каждый садовый куст нуждается в правильной обрезке, и смородина не является исключением. Обрезать осенью смородину нужно, чтобы омолодить куст и повысить его урожайность.

Как обрезать смородину осенью, рассказывают на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок". Если вы хотите улучшить урожай своих смородиновых кустов, важно правильно обрезать смородину, чтобы не навредить растениям и не снизить их продуктивность. Одна из дачниц поделилась советами по поводу того, как следует обрезать смородину в осенний период.

Осенняя обрезка смородины - как правильно обрезать смородину

Когда обрезать смородину

Специалисты советуют начинать обрезать смородину сразу после того, как опадут листья и станет видна структура ветвей. Однако время для обрезки смородины зависит от погодных условий вашего региона и текущей погоды.

Как обрезать смородину

Используйте остро заточенный кусторез для веток диаметром более полутора сантиметров и секатор для более тонких веток. Сначала удалите уже не плодоносящие ветви — они имеют бурую окраску и могут быть покрыты лишайниками. Также важно обрезать смородину, удаляя больные, сухие, сломанные побеги или пострадавшие от вредителей.

Ветви, лежащие на земле, можно обрезать или присыпать почвой у основания, чтобы они могли пустить корни. В следующем сезоне эти ветви можно отделить от основного куста и вырастить из них отдельное растение. После этого важно снова обрезать смородину, удаляя все лишние ветви внутри куста, дублирующие побеги и мешающие другим. Также укоротите годовые приросты примерно на пять-семь сантиметров.