Узнайте, как омолодить старую яблоню и восстановить ее плодоносность с помощью простых осенних советов по обрезке и уходу.

Яблони могут расти и плодоносить до 30 лет. Однако после тяжелых зим или весенних заморозков старые деревья часто гибнут или значительно замедляют рост новых побегов. Ветви становятся ломкими, плоды мельчают. Возникает вопрос: стоит ли заменить дерево новым или лучше омолодить старую яблоню? Вот несколько советов от Огородники, как это сделать правильно.

Омоложение старой яблони требует особого подхода. Уход за старым деревом похож на уход за молодым, но с возрастом растение требует более тщательного омоложения. Важно постепенно удалять старые, разросшиеся ветви. Лучшее время для омоложения старой яблони – осень.

Как омолодить старую яблоню:

Обновление веток . Чтобы омолодить старую яблоню, используйте схему обрезки, предусматривающую оставление определенного количества веток и формирование плодовых прутьев. Обеспечьте достаточное место для развития яблок и уменьшите количество пасынков. В зависимости от сорта яблони и ее развития большинство пасынков нужно укоротить на треть, а остальное — удалить. Центральная ветвь . Омоложение старой яблони также предполагает наличие одной более сильной центральной ветви. Выберите самую крепкую из конкурентных ветвей и удалите другие. Центральная ветвь должна иметь крепкие сучья и равномерно расположенные плодовые ветви. Избегайте обрезок в начале сентября, чтобы не стимулировать рост новых побегов перед зимой.

Осенняя обрезка для омоложения старой яблони включает следующие шаги:

Удалите старые, сломанные или поврежденные ветки.

Прорежьте крону, оставляя здоровые ветки и удалите больные или кривые.

Устраните ветви, растущие под небольшим углом, чтобы избежать их ломки от веса плодов.

Удалите переплетенные и тертые ветки.

Сделайте срезы ровными и обработайте их садовым варом или масляной краской.

Сожгите удаленные ветви для уничтожения вредителей и болезней.

Омоложение старой яблони является ключевым для обеспечения хорошего урожая в следующем году. Также важно оградить ветви от возможных повреждений во время плодоношения.

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