Август часто является одним из самых жарких и сухих месяцев в году, надежно завершая лето, узнайте, как выглядит календарь огородника на 25 августа.

Обилие теплой и сухой погоды означает, что нужно многое сделать, чтобы наши огороды выглядели наилучшим образом, ознакомьтесь также с календарем огородника на 25 августа.

Полив 25 августа становится критически важным занятием, поскольку мы помогаем растениям в жару, огород дает обильный урожай, а газон полностью используется как место для отдыха на солнце.

Август — прекрасное время, чтобы насладиться лучшим из вашего сада, но есть еще много работы, которую нужно сделать.

Календарь огородника на 25 августа.

Это воскресенье, убывающая Луна, идеально подходит, чтобы сеять/сажать: Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

Чем заняться конце августа на огороде:

Контейнеры особенно уязвимы в жаркую погоду, поскольку растениям в них не хватает почвы, из которой они могут получать воду.

Поддерживайте хороший внешний вид дорожек, удаляя сорняки, появляющиеся между трещинами.

Переворачивайте компостную кучу. Поддерживайте ее активность, продолжайте вносить в нее удобрения и наслаждайтесь многочисленными преимуществами, которые принесет вашему саду самодельный компост.

Оставьте кучку веток и семян в стороне, чтобы дикие животные могли полакомиться ими перед тем, как впасть в спячку осенью.

Подстригайте живые изгороди до того, как их рост замедлится осенью.

Выберите красивые цветы, например, георгины, чтобы украсить ими дом или подарить соседу или другу.

Наполните водой птичьи поилки и пруды. Летом в жару вода быстро испаряется.

Обязательно найдите время, чтобы отдохнуть и расслабиться в вашем прекрасном саду!

Источник: mooncalendar.

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