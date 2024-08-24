Обилие теплой и сухой погоды означает, что нужно многое сделать, чтобы наши огороды выглядели наилучшим образом, ознакомьтесь также с календарем огородника на 25 августа.
Полив 25 августа становится критически важным занятием, поскольку мы помогаем растениям в жару, огород дает обильный урожай, а газон полностью используется как место для отдыха на солнце.
Август — прекрасное время, чтобы насладиться лучшим из вашего сада, но есть еще много работы, которую нужно сделать.
Календарь огородника на 25 августа.
Это воскресенье, убывающая Луна, идеально подходит, чтобы сеять/сажать: Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
Чем заняться конце августа на огороде:
Контейнеры особенно уязвимы в жаркую погоду, поскольку растениям в них не хватает почвы, из которой они могут получать воду.
Поддерживайте хороший внешний вид дорожек, удаляя сорняки, появляющиеся между трещинами.
Переворачивайте компостную кучу. Поддерживайте ее активность, продолжайте вносить в нее удобрения и наслаждайтесь многочисленными преимуществами, которые принесет вашему саду самодельный компост.
Оставьте кучку веток и семян в стороне, чтобы дикие животные могли полакомиться ими перед тем, как впасть в спячку осенью.
Подстригайте живые изгороди до того, как их рост замедлится осенью.
Выберите красивые цветы, например, георгины, чтобы украсить ими дом или подарить соседу или другу.
Наполните водой птичьи поилки и пруды. Летом в жару вода быстро испаряется.
Обязательно найдите время, чтобы отдохнуть и расслабиться в вашем прекрасном саду!
Источник: mooncalendar.
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