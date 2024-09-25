Однако вы можете вырастить чеснок из верхних луковиц, которые выглядят как семена, узнайте секреты щедрого урожая от хозяек.
Как размножить чеснок из семян?
Узнайте, ак собирать и выращивать чеснок из семян, которые растут на верхушке растения и которые многие называют «семенами чеснока».
На самом деле, вы можете собирать их над землей, а также зрелые луковицы чеснока для вашей кухни под землей.
В конце лета и начале осени они созревают в тяжелые головки с маленькими чесночными луковицами, и это настоящие семена чеснока.
В то время как сорт чеснока с твердой шейкой может дать только 4–8 крупных зубчиков, которые можно сохранить для семян, он даст где-то от 20 до 100 маленьких луковиц, если оставить стрелку нетронутой.
Как видите, выращивание и сохранение семян чеснока вместо семенного чеснока окупается огромными дивидендами.
Каждая крошечная чесночная луковица похожа на миниатюрный зубчик чеснока и по сути является семенем чеснока.
Посадка семян чеснока немного отличается от посадки зубчиков чеснока. В то время как зубчики чеснока дадут урожай на следующий год, семена чеснока требуют немного больше времени для сбора урожая.
Начните с посадки семян чеснока осенью в то же время, что и обычные луковицы чеснока.
Источник: practicalselfreliance.
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