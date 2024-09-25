Выращивание чеснока из семян может быть сложным, поскольку практически невозможно раздобыть «настоящие семена чеснока».

Однако вы можете вырастить чеснок из верхних луковиц, которые выглядят как семена, узнайте секреты щедрого урожая от хозяек.

Как размножить чеснок из семян?

Узнайте, ак собирать и выращивать чеснок из семян, которые растут на верхушке растения и которые многие называют «семенами чеснока».

На самом деле, вы можете собирать их над землей, а также зрелые луковицы чеснока для вашей кухни под землей.

В конце лета и начале осени они созревают в тяжелые головки с маленькими чесночными луковицами, и это настоящие семена чеснока.

В то время как сорт чеснока с твердой шейкой может дать только 4–8 крупных зубчиков, которые можно сохранить для семян, он даст где-то от 20 до 100 маленьких луковиц, если оставить стрелку нетронутой.

Как видите, выращивание и сохранение семян чеснока вместо семенного чеснока окупается огромными дивидендами.

Каждая крошечная чесночная луковица похожа на миниатюрный зубчик чеснока и по сути является семенем чеснока.

Посадка семян чеснока немного отличается от посадки зубчиков чеснока. В то время как зубчики чеснока дадут урожай на следующий год, семена чеснока требуют немного больше времени для сбора урожая.

Начните с посадки семян чеснока осенью в то же время, что и обычные луковицы чеснока.

Источник: practicalselfreliance.

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