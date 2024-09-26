Правильный уход за почвой после сбора урожая всегда важен, совершенно необходимо уделять особое внимание пространству для выращивания.

Осень - время года, которое идеально подходит для выдергивания отцветших растений, уборки и обработки почвы после сбора урожая.

После того, как вы закончите сбор урожая, вот топ советов по уходу за почвой, как обработать почву после сбора урожая:

Удалить растения. Пришло время избавиться от шелухи вашего старого урожая. Одной из самых важных задач после сбора урожая является удаление старых растений с участка.

Летние однолетние растения, такие как цуккини и томаты, просто не переносят холод и не переживут зиму, поэтому лучше всего выкопать их из почвы, как только они перестанут плодоносить.

Компостируйте все, что можете, но не забывайте выбрасывать сорняки, которые дали семена, и любые растения, зараженные болезнями, прямо в садовый мусорный бак, чтобы ваш компост оставался чистым для будущего использования.

Чтобы обработать почву после сбора урожая, восстановите ее. К концу вегетационного периода ваша почва старая и уставшая. Сейчас самое время освежить почву для следующего выращивания, особенно если вы планируете осенний или зимний сад.

Как только ваши грядки будут очищены от сорняков и старых растений, и вы выбросите всю почву, зараженную болезнями или вредителями, улучшите почву с помощью домашнего компоста.

Позволить удобрению работать в почве зимой — это надежный способ гарантировать, что ваши растения получат необходимые им питательные вещества немедленно в следующем сезоне.

Мульча. Вы когда-нибудь чувствовали, что вам холодно и хочется закутаться в одеяло? Ваш огород тоже. Мульча обеспечивает теплоту почвы в зимние месяцы, позволяет питательным веществам со временем разлагаться и не дает сорнякам укорениться в вашем саду до начала сезона.

Знаете ли вы, что осенние листья с ваших деревьев — это отличная мульча и компонент для компоста? Если вы не можете пойти в магазин за мульчей из коры, соберите листья и обрезки газона из газонокосилки и используйте их вместо этого.

Источник: gardentap.

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