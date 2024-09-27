Если вы выращиваете зелень, обязательно собирайте урожай в пик свежести, чтобы сохранить его надолго.

Опытные хозяйки поделились проверенными советами, как сохранить урожай зелени из собственного огорода свежим надолго.

Как и большинство трав, лучше всего собирать урожай позже утром, после того, как испарится роса, так как в это время растения более ароматные.

С зеленью, которые вы планируете использовать в течение следующей недели, обращайтесь так же, как со срезанными цветами, помещая стебли в банку с водой.

Оставшуюся зелень можно законсервировать, заморозив или высушив траву.

Как сохранить урожай зелени свежей надолго, можно заморозить.

Замороженные целые веточки зелени, например укропа, останутся пригодными для использования до самой зимы и, возможно, даже до весны.

Если вы собираетесь использовать зелень укропа в консервах, лучше всего заморозить как листовые стебли, так и головки цветов, чтобы максимально усилить вкусовые качества укропа.

Промойте листья укропа и головки цветов водой, чтобы удалить пыль и насекомых.

Осторожно встряхните траву, чтобы удалить большую часть влаги.

Тщательно высушите укроп, оставив его висеть вверх "ногами", чтобы сохранить наилучшую форму.

Вы также можете разложить его на впитывающем материале, например, на слоях бумажных полотенец.

Не позволяйте зелени укропа стать хрустящим и сухим — вы просто хотите, чтобы он потерял большую часть своей влаги.

Положите сушеный укроп в герметичный контейнер, например, ведро, и плотно закройте его.

Если ваш контейнер позволяет траве стоять вертикально, укроп сохранит свою привлекательную форму в морозильной камере.

Поместите контейнер в самую холодную часть морозильника до тех пор, пока он не понадобится.

Как сохранить урожай зелени свежей надолго, можно сушить!

Если у вас нет места в морозилке для целого контейнера зелени, вы также можете хранить его в виде сушеной, молотой травы.

Подобно тому, как вы сушите и сохраняете другие травы, такие как базилик и орегано , это удобный способ добавлять траву в различные блюда круглый год.

Оставьте веточки висеть вверх ногами в пучках на одну-две недели. Как только трава станет хрустящей и рассыплется, когда вы ее сожмете, она готова к хранению.

Источник: thespruceeats.

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