Узнайте лучшие методы, как на зиму заготовить урожай щавеля, который был выращен на вашем огороде.

Щавель — многолетнее растение прохладного сезона, часто выращиваемое как однолетнее, хозяйки рассказали, как на зиму заготовить урожай этой зелени.

Щавель можно выращивать из семян, посеянных в саду, уже за 2–3 недели до средней даты последнего весеннего заморозка.

Щавель будет готов к сбору урожая через 60 дней после посева. Выращивание щавеля в контейнере

Щавель хорошо растет в горшке диаметром 15 см. В более крупных контейнерах сажайте щавель на расстоянии 20 см от центра.

Полив и подкормка щавеля: щвель следует поддерживать равномерно влажным.

Добавьте выдержанный компост в грядки перед посадкой и еще раз в середине сезона.

Как собрать и на зиму заготовить урожай щавеля?

Собирайте свежие листья щавеля, когда они молодые и нежные, всего 10–12 см в высоту.

Урожай щавеля срезают и возвращают в течение всего вегетационного периода.

Листья щавеля можно собирать уже через 60 дней после посева.

Удаляйте цветы щавеля до того, как они созреют, чтобы растения могли давать новые листья осенью.

Как на зиму заготовить урожай щавеля?

В идеале, используйте щавель в свежем виде. Листья щавеля можно хранить в холодильнике от 1 до 2 недель.

Листья щавеля можно заморозить или высушить и использовать в качестве приправы, но при этом часть вкуса будет утеряна.

Источник: harvesttotable.

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