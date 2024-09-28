Овощи, посаженные для летнего сбора урожая, следует часто выдергивать, как только она станет сладкой, узнайте, как правильно и где лучше хранить урожай моркови зимой.

Лучший способ узнать, когда ваш урожай моркови готов к сбору — это выкапывать один или два каждые несколько дней и пробовать их на вкус, кроме того важно знать, как правильно и где лучше хранить урожай моркови.

Как правильно и где лучше хранить урожай моркови зимой:

Начинайте сбор урожая, когда корнеплоды моркови сладкие.

Морковь, выращенную для сбора урожая осенью и зимой, можно оставить в земле до тех пор, пока вы не будете готовы ее использовать.

Как только погода станет холодной, морковь не будет продолжать активно расти. Но если вы живете там, где земля промерзает, вам следует собирать урожай вскоре после первых сильных заморозков, если вы не можете его защитить.

Если у вас есть морковь в земле, когда летом наступает жаркий период или жаркая погода, лучше всего выкопать весь урожай, из-за жары морковь может стать горькой.

Проверяйте и пробуйте урожай каждые несколько дней; собирайте урожай, если из-за жары сладость ослабевает.

Лучшее время суток для выкапывания моркови — конец дня или ранний вечер, когда в корнеплодах концентрируется сахар.

Как правильно и где лучше хранить урожай моркови зимой:

Храните морковь в земле в прохладные зимние месяцы, если не ожидается заморозков; если прогнозируются заморозки и корни не могут быть защищены, выкопайте их и храните в другом месте.

Храните морковь в подвале или в гараже, в ведре или деревянном ящике, наполненном песком или опилками; упакуйте корни так, чтобы они стояли вертикально или вертикально, были изолированы и накрыты и не касались друг друга; должен циркулировать влажный воздух, поэтому не закрывайте контейнер полностью.

Перед тем как убрать морковь на хранение, дайте кожуре просохнуть или высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем убрать ее в подвал. Не мойте морковь перед хранением; просто смахните всю землю.

Морковь, хранящаяся в холодных и влажных условиях, может храниться от 4 до 6 месяцев.

Источник: harvesttotable.

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