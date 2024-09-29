Чеснок — это экологическая культура, и при использовании сертифицированных растений для профилактики болезней химическая обработка требуется редко, однако стоит знать, как сохранить урожай на зиму.

Начиная с июня собирайте урожай чеснока по мере созревания и оставляйте сушиться в тени на пару дней (прямые солнечные лучи повреждают растение и изменяют его свойства при хранении), затем сплетите в веревку.

Как сохранить урожай чеснока на зиму?

Советы по хранению и консервированию чеснока:

Если чеснок перезрел при сборе урожая, он плохо хранится. Для хорошего хранения собирайте чеснок, когда верхние листья сухие.

Советы по выращиванию и как сохранить урожай чеснока на зиму:

Не поливайте чеснок в течение месяца перед сбором урожая. Собирайте урожай, когда чеснок созреет, в сухую погоду, желательно во второй половине дня.

Оставьте стебли и луковицы чеснока сушиться в тени в течение пары дней (прямые солнечные лучи повреждают растение и изменяют его свойства при хранении).

Храните чеснок в теплом месте!

После сбора урожая чеснок впадает в спячку и больше не может давать ростки. Когда температура падает, чеснок выходит из спячки. Чтобы обеспечить надлежащее хранение, чеснок следует хранить при температуре выше 18 °C и избегать холодных периодов.

Лучшее место для хранения чеснока — там, где он используется: на кухне!

Связанный в пучок, в косу или в сетчатый мешочек, чеснок станет украшением кухни, где он всегда под рукой для приготовления пищи.

Источник: ail-echalote.

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