Во время сбора урожая лука важно осторожно обращаться с луковицами, чтобы избежать их повреждения, что делает их восприимчивыми к гниению, и таким образом подготовить урожай к хранению.
Лук можно поднять, осторожно потянув за листья или подтолкнув вверх садовыми вилами, вставленными под луковицы.
Аккуратно смахните остатки почвы с луковиц мягкой щеткой или рукой в перчатке. Не мойте урожай лука!
Как подготовить урожай лука к хранению:
После сбора урожая лук следует высушить в полевых условиях, разместив его рядами так, чтобы листья частично закрывали луковицы. Это помогает предотвратить солнечные ожоги или позеленение.
Оставьте лук на огороде, пока внешние листья и шейка полностью не высохнут.
После высушивания высушенные листья лука можно оставить и сплести в жгуты или срезать.
Окончательный срок хранения лука определяется сортом и условиями хранения. При покупке севка или рассады проверьте описание сорта на предмет потенциала хранения лука – короткий, средний или длительный.
Только твердый лук следует оставлять на хранение. Луковицы с вмятинами или толстой шейкой не следует хранить, а использовать для еды или приготовления пищи в свежем виде как можно скорее.
Не храните другие фрукты или овощи вместе с луком и чесноком. Яблоки и картофель впитают луковый вкус.
Лук в хранилище должен храниться при стабильно прохладной температуре, но не позволяйте ему замерзнуть.
Источник: lancaster.
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