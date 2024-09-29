Знание того, когда лук готов к уборке, и как подготовить его к хранению, — важные шаги на пути к получению успешного урожая.

Во время сбора урожая лука важно осторожно обращаться с луковицами, чтобы избежать их повреждения, что делает их восприимчивыми к гниению, и таким образом подготовить урожай к хранению.

Лук можно поднять, осторожно потянув за листья или подтолкнув вверх садовыми вилами, вставленными под луковицы.

Аккуратно смахните остатки почвы с луковиц мягкой щеткой или рукой в ​​перчатке. Не мойте урожай лука!

Как подготовить урожай лука к хранению:

После сбора урожая лук следует высушить в полевых условиях, разместив его рядами так, чтобы листья частично закрывали луковицы. Это помогает предотвратить солнечные ожоги или позеленение.

Оставьте лук на огороде, пока внешние листья и шейка полностью не высохнут.

После высушивания высушенные листья лука можно оставить и сплести в жгуты или срезать.

Окончательный срок хранения лука определяется сортом и условиями хранения. При покупке севка или рассады проверьте описание сорта на предмет потенциала хранения лука – короткий, средний или длительный.

Только твердый лук следует оставлять на хранение. Луковицы с вмятинами или толстой шейкой не следует хранить, а использовать для еды или приготовления пищи в свежем виде как можно скорее.

Не храните другие фрукты или овощи вместе с луком и чесноком. Яблоки и картофель впитают луковый вкус.

Лук в хранилище должен храниться при стабильно прохладной температуре, но не позволяйте ему замерзнуть.

Источник: lancaster.

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