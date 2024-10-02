Если вы хотите быть уверены в том, что пришло время собирать урожай свеклы на огороде, есть признаки, на которые следует обратить внимание.

Правда в том, что урожай свеклы может долго расти до размера, который стоит собирать, и если вы никогда не выдергивали свеклу из земли слишком рано, значит, вы просто не занимались этим достаточно долго.

Когда лучше собирать урожай свеклы на огороде:

Приближаются дни сбора урожая свеклы на вашем пакете семян.

Большинство сортов свеклы готовы примерно через 55–70 дней после посадки, в зависимости от сорта, который вы выращиваете.

Проверьте пакет с семенами, сколько дней осталось до созревания, а затем начните проверять свеклу в начале периода сбора урожая на огороде.

Не вырывая свеклу с корнем, возьмите два пальца и очертите круг вокруг основания растения свеклы. Надавливайте до тех пор, пока не почувствуете верхние «плечики» свеклы. Если возможно, обнажите верхнюю треть свеклы.

Вы принимаете решение. Если свекла достаточно широкая и большая по вашим предпочтениям, потяните руками верхние листья растения свеклы и медленно выдерните его с корнем.

Если на данном этапе свекла кажется слишком маленькой для сбора урожая на огороде, аккуратно подтолкните немного компоста и почвы обратно через плечи растения и слегка полейте его. Убедитесь, что корень свеклы полностью покрыт. Подождите несколько недель, прежде чем проверять, есть ли еще рост свеклы.

То, что происходит над землей со свеклой, имеет тенденцию отражать то, что происходит внизу.

Если листовая зелень свеклы на других свеклах похожа на ту, которую вы выдернули и которая оказалась слишком маленькой, знайте, что остальной части урожая свеклы нужно дать немного больше времени для роста.

Источник: gardenary.

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