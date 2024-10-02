Узнайте, когда выкапывать морковь, чтобы она не перезрела и получить самые хрустящие и свежие плоды.

Не знаете, когда выкапывать урожай моркови, что ж, есть несколько явных признаков, на которые стоит обратить внимание и которые легко заметить.

Точно знать, когда собирать урожай, так же важно, как знать , когда сажать морковь.

Когда выкапывать урожай моркови, чтобы не перезрела:

Рост листвы моркови вводит в заблуждение, поэтому не используйте его как показатель размера корнеплода. Разрыхлите почву вокруг верхушки моркови, и если корни будут размером с палец или больше, они готовы к употреблению.

Лучший способ узнать, можно ли выкапывать урожай моркови в вашем огороде, — это сорвать несколько и проверить, наполнены ли они на кончике и вкусны ли они. Иногда, если почва достаточно рыхлая, вы можете собрать морковь, просто осторожно потянув за основание верхушки.

Если верхушки моркови отламываются, вам нужно будет использовать вилы, чтобы ослабить корни моркови. Убедитесь, что вилы вставлены достаточно далеко от корней, чтобы не проткнуть их.

Как узнать, что морковь готова к сбору и ее можно выкапывать?

Вы знаете, что морковь готова к сбору, когда верхушки корнеплодов приобретают красивый оранжевый цвет.

Возможно, придется немного отодвинуть почву, чтобы проверить это, хотя весьма вероятно, что ботва моркови будет выглядывать из почвы. Это произойдет примерно через 12–16 недель после посева семян.

Источник: homesandgardens.

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