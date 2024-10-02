Выращивание чеснока — это долгий процесс, поэтому важно знать, какие удобрения вносят под озимый чеснок в октябре, огородники раскрыли хитрости щедрого урожая.

Вы можете повысить потенциальный урожай чеснока с помощью хорошего удобрения.

Убедиться, что вы понимаете, как удобрять озимый чеснок в октябре, жизненно важно для того, чтобы помочь растению расти, производить лучшие луковицы и снизить риск вредителей и болезней, которые могут испортить урожай.

Улучшите тип почвы для озимый чеснок в октябре , добавив удобрение хорошо перепревшего навоза или самодельный компост на участок перед посадкой луковиц.

Это принесет ряд преимуществ, включая обогащение огород почвы, помощь в удержании воды, а также поможет улучшить дренаж, что является ключевым аспектом, поскольку луковицы озимого чеснока не любят сидеть во влажной почве.

Если у вас нет доступа к хорошо перепревшему навозу или компосту, то можно добавить медленно высвобождающееся удобрение при посадке озимого чеснока осенью.

Примерно через 45-60 дней снова удобрите чеснок — это произойдет как раз перед тем, как луковицы начнут набухать — только на этот раз вам не нужно, чтобы в нем было много азота, так как азот способствует росту листвы и может отрицательно повлиять на размер луковицы.

Какие удобрения вносят под озимый чеснок в октябре:

Перед посадкой озимого чеснока внесите удобрения - хорошо перепревший навоз или садовый компост идеально подходят, поскольку они обеспечивают сбалансированный уровень питательных веществ, которые высвобождаются медленно в течение длительного периода времени.

Три основных питательных вещества для здоровых растений озимого чеснока — это азот, фосфор и калий, и они показаны как соотношение NPK — или числа удобрений для чеснока — на этикетках. Например, сбалансированное удобрение будет иметь соотношение 10-10-10 или 20-20-20.

Источник: homesandgardens.

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