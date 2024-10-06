Садоводы рассказали, как как обеззаразить почву для комнатных растений самостоятельно в домашних условиях.

Почва для комнатных растений может быть средой обитания болезней, насекомых-вредителей, а также семян сорняков, поэтому важно знать, как ее обеззаразить.

Если вы покупаете новую почву для комнатных растений, она считается «стерильной», поскольку ее обрабатывали теплом, паром или химикатами для уничтожения семян сорняков и патогенов.

Можно ли стерилизовать почву или старую почву для комнатных растений самостоятельно в домашних условиях?

Методы обеззараживания почвы для семян и растений:

Стерилизация почвы паром.

Пропаривание считается одним из лучших способов стерилизации почву для комнатных растений и должно выполняться в течение как минимум 30 минут или пока температура не достигнет 82 градуса по Цельсию.

Пропаривание можно выполнять как с использованием скороварки, так и без нее. Если вы используете скороварку, налейте в нее несколько чашек воды и поставьте на решетку неглубокие поддоны с ровной землей (глубиной не более 10 см).

Накройте каждую кастрюлю фольгой. Закройте крышку, но паровой клапан должен быть открыт ровно настолько, чтобы выходил пар, после чего его можно закрыть и нагревать.

Стерилизация почвы для комнатных растений в духовке.

Вы также можете использовать духовку для стерилизации почвы для комнатных растений. Для духовки поместите немного почвы (глубиной около 10 см) в емкость, пригодную для использования в духовке, например, в стеклянную или металлическую форму для выпечки, накрытую фольгой.

Обеззараживание почвы с помощью микроволновой печи.

Другой вариант стерилизации почвы — использование микроволновки. Для микроволновки заполните чистые контейнеры, пригодные для микроволновки, влажной почвой — предпочтительнее кварты с крышками (без фольги).

Добавьте несколько вентиляционных отверстий в крышку. Нагревайте почву примерно 90 секунд на полной мощности.

Источник: gardeningknowhow.

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