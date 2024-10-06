Лучшее время для посадки чеснока — середина или конец осени, узнайте, как подготовить грядку для хорошего урожая.

Ориентируйтесь на середину октября, если только у нас не будет долгого периода необычайно теплой погоды, в этом случае подождите до ноября.

Любое время до замерзания земли, пока почва остается пригодной для подготовки грядки под чеснок, будет достаточно.

Как подготовить грядку под чеснок осенью?

Выберите солнечное место с суглинистой, хорошо дренируемой почвой.

Перекопайте почву на глубину по ходу дела внося большое количество чистого, богатого компоста.

Разровняйте поверхность граблями, равномерно распределив почву по всей грядке. Если позволяет погода (и ваш график), дайте грядке отдохнуть пару дней, чтобы она осела и выровнялась.

Соберите материал для мульчирования чеснока: вам понадобится достаточно материала, чтобы покрыть грядку.

Если у вас есть деревья и мульчирующая газонокосилка, прикрепите к ней травосборник и сделайте несколько проходов по участкам опавших листьев.

Разделите и пометьте грядку под чеснок: если вы сажаете только один сорт чеснока, вы в золоте — можете пропустить этот раздел. В противном случае вам нужно будет пометить свой подготовленный сад, чтобы вы могли определить, какой сорт где растет.

Копайте и высаживайте: предварительное копание всех грядок под чеснок осенью экономит время и позволяет вам точно размещать зубчики на желаемом расстоянии.

Поместите в каждую лунку на грядке один зубчик чеснока острым концом вверх. Засыпьте землей и утрамбуйте. Распределите мульчу по грядке.

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