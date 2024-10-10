Грибок на земле могут развиваться из-за различных факторов, включая условия окружающей среды, неправильный уход за газоном и наличие определенных патогенов в почве.

Грибок на земле может проявляться несколькими способами, в зависимости от конкретного типа и вида пораженной травы.

Узнайте, чем обработать землю от грибка, полезные советы.

Некоторые общие признаки грибка на земле включают:

Участки обесцвеченной или отмирающей травы, цвет которой варьируется от желтого до коричневого.

Круглые или неправильной формы пятна на газоне

Пушистый, порошкообразный или слизистый налет на травинках

Кольца или дуги грибов или других грибковых образований

Чем обработать землю от грибка?

Пищевая сода сработает, если все сделано правильно и если грибок в земле не слишком большой или упрямый. Как? Она создает щелочную среду, которая не нравится грибкам. Но есть и обратная сторона.

Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, является разновидностью соли. И все соли вызывают коррозию, если их слишком много.

Вот как можно приготовить безопасное решение, чтобы обработать землю от грибка:

Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку растительного масла, 1 чайную ложку жидкого мыла без моющих средств и три литра воды.

Мыло помогает раствору растекаться и прилипать к травинкам или листьям растений. Это помогает пищевой соде выполнять свою работу.

Как и при любой обработке, внимательно следите за ее эффектами для получения результатов.

Обратитесь за помощью к специалисту по уходу за почвой, если ваш газон пожелтел или вы заметили, что стебли не развиваются.

Это побочный продукт слишком большого количества щелочи в вашей почве, скорее всего, вызванный пищевой содой.

Источник: americanlandscapesllc.

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