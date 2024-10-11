Начните с чистого листа и сократите распространение микроорганизмов, которые естественным образом живут в чесноке, замочив зубчики перед посадкой.

В чем замочить озимый чеснок перед посадкой осенью?

ШАГ 1 — Перед посадкой отделите каждый зубчик от луковицы чеснока.

ШАГ 2 - Замочите чеснок в сильном стерилизаторе примерно на 10 минут. Мы стерилизуем наши зубчики чеснока многими небольшими партиями, по разновидностям.

Вы можете повторно использовать тот же стерилизатор для всех ваших гвоздик, если вы соберете раствор при процеживании.

Варианты стерилизатора в котором нужно замочить чеснок перед посадкой:

Изопропиловый спирт 70%+ (не разбавлять)

Дешевая водка (не разбавлять)

Перекись водорода 3%+ (не разбавлять)

Санитарная обработка (следуйте инструкциям по замачиванию продуктов на бутылке для получения безопасной пропорции разбавления)

ШАГ 3 — Поместите зубчики чеснока в емкость с раствором удобрения.

Положите зубчики в емкость с удобрением, например, рыбной эмульсией, мукой из водорослей, нашим чесночным удобрением или смесью удобрений, например, нашим комбинированным пакетом для замачивания чесночного удобрения.

(Используйте норму внесения, указанную на упаковке удобрения)

максимальное время, которое зубчики могут оставить в замачивании для удобрения, составляет 3 дня.

Через 3 дня у них могут развиться корни на дне, которые очень нежные, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить их во время посадки.

Источник: keeneorganics.

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