Хозяйки дали советы, как правильно подготовить теплицу к зимним холодам и как сохранить ее теплой.

Небольшая теплица может обеспечить идеальную среду для выращивания зимостойких культур в холодном климате.

Узнайте, как правильно подготовить теплицу к зимним холодам.

Как сохранить теплицу теплой зимой:

В течение вегетационного периода теплицы используют солнечную энергию для обогрева растений внутри.

В прохладном климате необходимо предпринять несколько дополнительных мер, чтобы ваша теплица оставалась теплой зимой и правильно подготовить теплицу к зимним холодам.

Чтобы правильно подготовить теплицу к зимним холодам - создайте термическую массу. Это можно сделать, поместив большую бочку, наполненную водой, в углу теплицы. Вода поглощает тепло от солнечного света и теплого воздуха в течение дня, а затем медленно отдает его вечером, защищая растения от резкого холода холодных ночей.

2. Установите систему отопления в теплице. Производители могут использовать конвективный электрический обогреватель или, если теплица большая, систему отопления, которую можно контролировать с помощью термостата.

3. Утеплите внутренние стены, чтобы правильно подготовить теплицу к зимним холода . Такие продукты, как садовая пузырчатая пленка и садовый флис, специально разработаны для изоляции внутренних стен теплиц, блокировки сквозняков и защиты корней растений от низких температур, при этом пропуская свет.

4. Используйте лампы для выращивания растений в теплице. Лампы для выращивания растений не только сохраняют тепло в помещении для выращивания растений, но и могут обеспечить дополнительное ультрафиолетовое излучение для стимулирования роста растений в темные зимние дни.

Источник: masterclass.

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