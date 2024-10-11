Огородники дали важные рекомендации, как можно восстановить плодородие почвы и увеличить урожай.

Плодородие почвы — это сложная экосистема, которая имеет взаимосвязанные физические, химические и биологические свойства, узнайте, увеличить урожай.

Ваше постоянное плодородие почвы зависит от методов управления почвой на вашей ферме.

Как восстановить плодородие почвы и увеличить урожай:

Проверьте свою почву. Не только для NPK, но и для микробной активности и микроэлементов. Знание того, какая биология присутствует в вашей почве и ее функции, дает отличное представление о возможностях круговорота питательных веществ в вашей почве.

Отслеживание этого в течение всего урожая и/или сезона может дать вам ценную информацию о том, как скорректировать методы и потенциально улучшить здоровье почвы и урожая.

2. Пройдитесь по огороду и найдите визуальные признаки плодородия почвы.

Плодородная почва приятно пахнет. После весеннего дождя в воздухе приятно пахнет.

Этот запах приписывают соединению, вырабатываемому актинобактериями.

3. Узнайте, какие сорняки у вас есть на огороде.

Это растения, которые действуют как «динамические аккумуляторы» и которые вы называете сорняками. Окопник, крапива, цикорий, марь четверть и многие другие сорняки с длинными стержневыми корнями разрушают твердый слой, выносят минералы из глубины почвы и приносят плодородие вашей почве.

4. Чтобы восстановить плодородие почвы и увеличить урожай, как можно меньше тревожьте почву.

Каждый раз, когда вы пашете, дискуете или даже мотыжите почву, вы нарушаете микробное сообщество. Эти микробы отвечают за плодородие вашей почвы, наряду с водой и воздухом.

Если вы оставите почву голой, природа покроет ее за вас, вероятно, легкодоступными сорняками. Если вы хотите повысить плодородие почвы, создать здоровую экосистему фермы и остановить эрозию от ветра и воды — покровные культуры идеальны.

Источник: rogitex.

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