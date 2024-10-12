Следуйте этим простым шагам, чтобы правильно хранить чеснок на зиму, чтобы он остался свежим.

Чеснок, посаженный осенью, готов к сбору с конца июня, а посаженный весной, зрелый уже в июле, августе и сентябре.

Время собирать чеснок — когда листья начинают желтеть. Листья ослабнут и начнут опадать, а также пожелтеют, так что вы будете знать, что они готовы к сбору урожая.

Как правильно хранить чеснок на зиму?

Выньте головки чеснока из почвы сразу же, как только листья завянут, чтобы растение не дало вторичных побегов, которые могут ослабить головку.

Будьте осторожны, чтобы не повредить кожицу луковиц чеснока, когда вы вынимаете их из почвы, иначе они могут не храниться так долго. Сначала используйте все поврежденные луковицы чеснока, чтобы они не успели сгнить во время хранения.

Разложите собранные луковицы чеснока на поддонах и держите их в теплом, сухом и хорошо освещенном месте. В теплице или оранжерее будет идеально.

Как только почва на луковицах чеснока высохнет, стряхните ее и храните луковицы в прохладном, сухом, неотапливаемом помещении при идеальной температуре 10 °C.

Чеснок может храниться в свежем состоянии в течение 1–2 месяцев.

Важно выбрать место с низкой относительной влажностью и хорошим потоком воздуха. Как и в случае с луком, относительная влажность для чеснока должна быть ниже, чем для большинства овощей, поскольку высокая влажность вызывает рост корней и плесени; с другой стороны, если будет слишком сухо, луковицы высохнут.

Источник: ag.umass.

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