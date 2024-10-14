Многолетнее травянистое растение щавель легко выращивать, и оно хорошо подходит для нашего климата, однако важно знать, как заготовить урожай на зиму.

Щавель - щедрое растение, прекрасно подходящее для супов и салатов, вознаградит вас урожаем с конца весны до осени, также урожай можно заготовить на зиму.

Как заготовить урожай щавеля на зиму?

Молодые листья щавеля мягче и острее, тогда как старые, более крупные листья лучше подходят для приготовления пищи и менее ароматны.

Используйте их в свежем виде в салатах вместе с другими листьями салатного типа. Выбирайте листья с ровным оттенком зеленого, на которых нет никаких признаков пожелтения или хрустящих коричневых участков.

Многие сорта щавеля содержат щавелевую кислоту, которая может быть ядовитой при регулярном употреблении в больших количествах, поэтому не ешьте их каждый день.

Чтобы заготовить урожай щавеля на зиму, нужно знать:

Щавель лучше всего есть свежим, но если вы хотите сохранить его для будущего использования, то приготовьте его вскоре после сбора. Если возможно, добавьте его в свое финальное блюдо перед заморозкой.

Например, приготовьте суп или рагу перед тем, как заморозить щавель для использования зимой.

Если нет возможности использовать листья щавеля сразу, вымойте их и аккуратно положите между листами влажной кухонной бумаги в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.

Источник: lovethegarden.

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