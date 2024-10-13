Выдерните чеснок и, стараясь не повредить луковицы, высушите урожай на солнце в один слой, пока внешние слои не станут белыми и бумажными, чтобы можно было сохранить урожай на зиму в домашних условиях.
Отрежьте стебли чеснока или сплетите их вместе, чтобы сформировать жгут, и храните в сухом прохладном месте.
Как сохранить чеснок на зиму в домашних условиях:
1. Соберите головки/луковицы чеснока и поместите их в большую миску.
2. Наполните миску водой. Если чеснок очень грязный, можно налить еще воды и промыть головки несколько раз, пока вода не станет чище.
Оставьте луковицы чеснок замачиваться примерно на 10 минут, чтобы размягчить бумажную «кожуру».
3. Примерно через 10 минут начните снимать кожицу с отдельных зубчиков чеснока, пока они не станут похожими на зубчики на фото ниже. Не обрезайте концы. Если зубчик сильно поврежден, выбросьте его.
Промойте чеснок в дуршлаге/сетке несколько раз, пока она не станет очень чистой. Положите на чистое полотенце, чтобы капать.
4. Выберите банку достаточно большого размера, чтобы поместить зубчики чеснока, и наполните ее зубчиками чеснока, оставив около дюйма свободного пространства.
Затем налейте в банку уксус для маринования, чтобы все зубчики чеснока были им покрыты.
5. Закройте банку крышкой и храните "маринованный чеснок" в холодильнике. Все верно - никакого консервирования!
Несмотря на то, что чеснок замачивается в уксусе, он на самом деле не приобретает «уксусного» вкуса, пока зубчики целы (именно поэтому мы не удаляем стебель зубчика).
Законсервированный чеснок будет храниться долго, по крайней мере, один год.
Источник: threeacrefarm.
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