Ваш чеснок готов к сбору урожая, когда листья начинают желтеть и увядать, также важно знать, как сохранить его на зиму в домашних условиях.

Выдерните чеснок и, стараясь не повредить луковицы, высушите урожай на солнце в один слой, пока внешние слои не станут белыми и бумажными, чтобы можно было сохранить урожай на зиму в домашних условиях.

Отрежьте стебли чеснока или сплетите их вместе, чтобы сформировать жгут, и храните в сухом прохладном месте.

Как сохранить чеснок на зиму в домашних условиях:

1. Соберите головки/луковицы чеснока и поместите их в большую миску.

2. Наполните миску водой. Если чеснок очень грязный, можно налить еще воды и промыть головки несколько раз, пока вода не станет чище.

Оставьте луковицы чеснок замачиваться примерно на 10 минут, чтобы размягчить бумажную «кожуру».

3. Примерно через 10 минут начните снимать кожицу с отдельных зубчиков чеснока, пока они не станут похожими на зубчики на фото ниже. Не обрезайте концы. Если зубчик сильно поврежден, выбросьте его.

Промойте чеснок в дуршлаге/сетке несколько раз, пока она не станет очень чистой. Положите на чистое полотенце, чтобы капать.

4. Выберите банку достаточно большого размера, чтобы поместить зубчики чеснока, и наполните ее зубчиками чеснока, оставив около дюйма свободного пространства.

Затем налейте в банку уксус для маринования, чтобы все зубчики чеснока были им покрыты.

5. Закройте банку крышкой и храните "маринованный чеснок" в холодильнике. Все верно - никакого консервирования!

Несмотря на то, что чеснок замачивается в уксусе, он на самом деле не приобретает «уксусного» вкуса, пока зубчики целы (именно поэтому мы не удаляем стебель зубчика).

Законсервированный чеснок будет храниться долго, по крайней мере, один год.

Источник: threeacrefarm.

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