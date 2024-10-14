Чеснок обычно сажают поздней осенью или ранней зимой, но если у вас тяжелая почва, вы можете добиться большего урожая, посадив его ранней весной.
Сажайте луковицы чеснока прямо в землю или высаживайте их в небольшие горшки или модули, если у вас тяжелая почва.
Чеснок также можно выращивать для сбора урожая в большом контейнере.
Как вырастить большой чеснок:
Выращивайте чеснок в теплом, солнечном месте, в плодородной, хорошо дренируемой почве, которая не становится слишком влажной зимой.
Всегда покупайте луковицы чеснока в садовом центре или заказывайте у поставщика семян — не используйте луковицы из супермаркета.
Разделите чеснок на отдельные зубчики и посадите крупные толстым концом вниз, а острым концом на 3 см ниже поверхности почвы или глубже в песчаных почвах или на высоких грядках.
Высаживая чеснок осенью зубчики прорастают короткими побегами, а затем переживают зиму, готовые вытянуться и вырваться весной. В самые холодные месяцы над землей ничего особенного не происходит, но будьте уверены, корни под землей быстро развиваются.
Эта подготовка имеет решающее значение для сильного старта — и более крупных головок чеснока — когда погода наконец потеплеет.
Собирайте урожай большого чеснока с июля, как только верхний рост начнет отмирать. Оставьте луковицы сушиться на солнце вдали от дождя в течение нескольких недель перед хранением.
Источник: growveg.
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