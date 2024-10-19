Говоря о профилактике переломов у пожилых людей доктор Комаровский уделил первостепенное внимание безопасности дома.

Об этом доктор Евгений Комаровский сообщил в своем youtube-канале.

Как предотвратить переломы у пожилых людей?

Давайте просто по порядку рассмотрим, что мы можем сделать - начнём с полов, лестниц и коридоров.

Убедитесь, что рядом с лестницей есть поручни, пожилой человек не может подниматься по лестнице, если там нет поручней.

И всегда желательно, чтобы поручни были с двух сторон. Понятно, что эти поручни должны быть надёжно закреплены, следите, просите и требуйте, чтобы пожилой человек в обязательном порядке держался за поручень и поднимался именно так.

Не позволяйте ничему, что вы несёте загораживать обзор ступенек, обязательно обеспечьте хорошее освещение лестниц.

Ванная комната - обязательно должны быть поручни возле туалетов и внутри и снаружи ванны и душа.

Спальня - обязательно должен быть ночник и выключатель тоже рядом с кроватью. Пожилой человек должен иметь возможность не отрывая головы от подушки включить свет и уже при освещении встать и пойти куда ему надо.

Кухня: прежде всего обращаем внимание на пол, если это плитка - скользко, то противоскользящие коврики, то чем вы пользуетесь чаще всего, а пожилая женщина всегда активная помощница или хозяйка на кухне так вот то чем пользуемся чаще всего находимся в наиболее легко доступном месте.

Если что-то не дай Бог разлили на кухне - немедленно убирайте.

Открытые пространства принципы те же - не скользкие материалы на наружные лестницы, те же самые поручни возле любой лестницы, поверхности, дорожки защищены от мусора, от упавших веток от желудей, каштанов орехов - от чего угодно.

Универсальные правила касающиеся практически всех помещений - это электрические шнуры, которые конечно же находятся возле стен и никак не пересекаются с теми участками, где идёт человек мебель, особенно низкие предметы, тумбочки, табуретки, журнальные столики - в общем они не должны мешать ходьбе никоим образом.

У каждого пожилого человека в телефоне должен быть список экстренных номеров, не только, Службы спасения, но и телефон сына, дочери, племянника, внука.

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