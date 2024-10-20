Простуда - болезнь связанная с переохлаждением, то есть по научному - это если вы промочили ноги или руки, а на утро у вас заболело горло и раскалывается голова.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в своем youtube-канале.

Однако, когда в магазине или в городском транспорте на вас кто-то чихнул и после этого у вас сопли, то это не простуда - это острая респираторная вирусная инфекция.

Тем не менее, все недомогания которые начинаются остро в холодное время года, который мы так и называем сезон простуд, так вот все эти недомогания которые проявляются повышением температуры, насморком, кашлем и болью в горле.

Медицина не имеет чёткого понятного конкретного ответа на вопрос о том, что алкоголь имеет некое профилактическое действие просто потому что дело не в алкоголе.

Медицинская наука предполагает и аргументировано доказывает, что принятие алкоголя на этом этапе может спровоцировать некоторые нежелательные явления, прежде всего прежде всего алкоголь расширяет периферические сосуды, следовательно отёчность слизистой оболочки носа увеличится.

Второе - алкоголь обладает мочегонным действием, то есть у вас будет частое мочеиспускание в ситуации, когда лечение как раз ОРВИсводится к обильному питью, то есть тут тоже негативное влияние.

По словам доктора Комаровского - это миф, что касается пользы применения алкоголя в качестве дезинфицирующего действия.

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