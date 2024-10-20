Хотя некоторые ушные инфекции могут потребовать приема антибиотиков, многие из них могут излечиться сами по себе, узнайте, как снять боль в ухе в домашних условиях.

Специалисты назвали самый простой и экономически выгодный способ, как снять боль в ухе в домашних условиях.

В целом, тепло — это простой и экономически выгодный способ снять боль в ухе в домашних условиях.

Есть несколько простых способов использовать тепло, чтобы облегчить боль от ушной инфекции. Вы можете смочите салфетку теплой водой, отожмите ее и приложите к уху.

Поднесите к уху бутылку с теплой водой или приложите грелку к уху.

При использовании любого из этих методов следите за тем, чтобы компрессы не были слишком горячими.

Чтобы снять боль в ухе в домашних условиях, используйте безрецептурные обезболивающие препараты.

Безрецептурные обезболивающие препараты могут помочь уменьшить не только боль в ухе, но и лихорадку, которую может вызывать инфекция.

Закапывание ушных капель. Наряду с безрецептурными оральными обезболивающими, вы можете найти безрецептурные обезболивающие ушные капли. При выборе продукта ищите капли, в состав которых входят ингредиенты лидокаин или антипирин и бензокаин ушной.

Исследования показывают сильную связь между сном и иммунной функцией. Во время сна вы вырабатываете больше цитокинов, гормонов, которые помогают иммунной системе бороться с различными инфекциями, например, с ушными.

Источник: health.com.

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