Эксперты обсудили домашние методы, которые вы можете попробовать, чтобы облегчить или даже снять боль в пояснице.

Большинство приступов боли в пояснице проходят в течение нескольких дней или недель и не перерастают в хроническую проблему.

Но вам не обязательно терпеть боль в спине лежа.

Как снять боль в пояснице в домашних условиях?

Большую часть времени вы можете лечить боль в пояснице дома. Попробуйте эти советы, чтобы помочь своей пояснице — не требуется никаких лекарств или процедур .

Двигайтесь! Когда вы просыпаетесь с болью в пояснице, может возникнуть соблазн просто пролежать в постели весь день. Но слишком долгое пребывание в неподвижности не принесет пользы. Однако легкие упражнения или даже что-то вроде быстрой ходьбы могут быть полезны.

Отказ от упражнений может усугубить боль в спине и пояснице.

Используйте тепло или лед для облегчения боли в пояснице. Если боль только началась, рассмотрите возможность применения холодных компрессов.

Помните, если вы попробуете тепловой путь: влажное тепло, например, горячий душ или ванна, или влажный грелка, может работать лучше, чем сухое тепло.

Чтобы снять боль в пояснице в домашних условиях - займитесь йогой. Вам не обязательно быть экспертом по йоге или даже регулярно посещать занятия, чтобы получить серьезные преимущества от йоги. Эта древняя практика может расслабить вашу спину , принеся вам быстрое облегчение.

Измените свое рабочее место. Вы горбитесь, чтобы дотянуться до клавиатуры? Или вы щуритесь и наклоняетесь вперед, чтобы прочитать текст на экране компьютера?

Сутулость за рабочим столом — частая причина болей в пояснице.

Источник: health.clevelandclinic.

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