Косметологи поделились безопасными и недорогими методами по уходу за кожей осенью.

По мере того, как тепло окончательно уходит, на вашей коже осенью могут проявиться пятна, вызванные солнцем.

Осень представляет собой идеальный шанс для обновления. Включайте антиоксиданты, с витамином С в центре внимания.

Этот мощный ингредиент не только осветляет пятна от солнца, но и стимулирует выработку коллагена, омолаживая вашу кожу для этой молодой привлекательности.

Как ухаживать за кожей осенью?

Понижение температуры на улице, сокращение светового дня и начало отопительного сезона приводят к нарушению естественного барьера кожи осенью. В этот период эпидермис становится более чувствительным и часто теряет тонус и эластичность.

Общее направление осеннего уход за кожей — создание максимально комфортных условий на всех этапах ухода за кожей лица. Запомните следующие советы по уходу за кожей осенью, чтобы правильно и правильно ухаживать за клетками:

Правильное очищение кожи осенью с помощью мягких очищающих средств. Кожа подвержена загрязнению всевозможными отходами, бактериями и макияжем. Однако, поскольку она более чувствительна, необходимо отдавать предпочтение нежным средствам с легкой текстурой.

Регулярное отшелушивание 1-2 раза в неделю для удаления омертвевших клеток и стимуляции процессов обновления кожи осенью.

Достаточное увлажнение и питание кожи с помощью более густых средств, поскольку клетки обезвоживаются после жарких летних дней.

Добавление масел для более глубокого питания. Масла глубоко проникают в клетки, снабжают клетки необходимыми ингредиентами и помогают нормализовать клеточные процессы на коже осенью.

Использование витамина С для улучшения его антиоксидантных свойств и естественного защитного барьера кожи осенью.

Источник: koreanskincare.

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