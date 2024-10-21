По мере того, как тепло окончательно уходит, на вашей коже осенью могут проявиться пятна, вызванные солнцем.
Осень представляет собой идеальный шанс для обновления. Включайте антиоксиданты, с витамином С в центре внимания.
Этот мощный ингредиент не только осветляет пятна от солнца, но и стимулирует выработку коллагена, омолаживая вашу кожу для этой молодой привлекательности.
Как ухаживать за кожей осенью?
Понижение температуры на улице, сокращение светового дня и начало отопительного сезона приводят к нарушению естественного барьера кожи осенью. В этот период эпидермис становится более чувствительным и часто теряет тонус и эластичность.
Общее направление осеннего уход за кожей — создание максимально комфортных условий на всех этапах ухода за кожей лица. Запомните следующие советы по уходу за кожей осенью, чтобы правильно и правильно ухаживать за клетками:
Правильное очищение кожи осенью с помощью мягких очищающих средств. Кожа подвержена загрязнению всевозможными отходами, бактериями и макияжем. Однако, поскольку она более чувствительна, необходимо отдавать предпочтение нежным средствам с легкой текстурой.
Регулярное отшелушивание 1-2 раза в неделю для удаления омертвевших клеток и стимуляции процессов обновления кожи осенью.
Достаточное увлажнение и питание кожи с помощью более густых средств, поскольку клетки обезвоживаются после жарких летних дней.
Добавление масел для более глубокого питания. Масла глубоко проникают в клетки, снабжают клетки необходимыми ингредиентами и помогают нормализовать клеточные процессы на коже осенью.
Использование витамина С для улучшения его антиоксидантных свойств и естественного защитного барьера кожи осенью.
Источник: koreanskincare.
Последние новости Украины:
Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от шума в ушах: три главных способа.
Как магнитные бури влияют на человека: доктор Комаровский удивил ответом.
Как помочь ребенку справиться со стрессом: доктор Комаровский назвал самые действенные методы.