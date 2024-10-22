Мозоли - это участки плотной, утолщённой кожи, они появляются в местах, где есть трение и давление на подошвах, на стопах, на пальцах рук и ног.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своем youtube-канале.

Мозоли возникают в результате трения и давления, которые повторяются длительно.

Натоптыши - это фактически не трение, а только давление, особенность натоптыша - у него нет чётких границ он больше чем мозоль, он возникает именно там,, где давление, как правило, это пальцы ног или пятка.

Ещё одна особенность натоптыша - как правило он безболезненный.

Как избежать образование мозолей: прежде всего надо выбирать подходящую по размеру, удобную, просторную обувь.

Комаровский

Покупать её лучше во второй половине дня, когда нога уже достаточно отёкшая, когда размер соответствует тому реальному размеру ноги, который у вас будет после тяжёлого трудового дня.

Также рекомендуется надевать носки поменьше ходить, босиком, когда вы собираетесь заниматься спортом или работать в огороде, использовать защитные перчатки.

Способы лечения: если обнаружен мозоль, но надо продолжать ходить, продолжать двигаться, то первое что надо сделать - это уменьшить давление на поражённый участок кожи.

К счастью сейчас есть огромное количество самых разнообразных специальных защитных пластырей, которые и можно для этих целей использовать.

Подушечка пропитанная особым гелем, которая идеально подходит для пятки, есть еще вариант пластырей с гелем.

Наносить на мозоли можно особые кератолитические кремы, которые как правило содержат либо мочевину, либо салициловую кислоту.

Натоптыш можно обработать пемзой: поддержали ножки в тёплой воде, намазали, например, кремом с мочевиной - надели носочек и таким образом перемещаемся.

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