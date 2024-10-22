Мозоли - это участки плотной, утолщённой кожи, они появляются в местах, где есть трение и давление на подошвах, на стопах, на пальцах рук и ног.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своем youtube-канале.

Мозоли возникают в результате трения и давления, которые повторяются длительно.

Натоптыши - это фактически не трение, а только давление, особенность натоптыша - у него нет чётких границ он больше чем мозоль, он возникает именно там,, где давление, как правило, это пальцы ног или пятка.

Ещё одна особенность натоптыша - как правило он безболезненный.

Как избежать образование мозолей: прежде всего надо выбирать подходящую по размеру, удобную, просторную обувь.

Покупать её лучше во второй половине дня, когда нога уже достаточно отёкшая, когда размер соответствует тому реальному размеру ноги, который у вас будет после тяжёлого трудового дня.

Также рекомендуется надевать носки поменьше ходить, босиком, когда вы собираетесь заниматься спортом или работать в огороде, использовать защитные перчатки.

Способы лечения: если обнаружен мозоль, но надо продолжать ходить, продолжать двигаться, то первое что надо сделать - это уменьшить давление на поражённый участок кожи.

К счастью сейчас есть огромное количество самых разнообразных специальных защитных пластырей, которые и можно для этих целей использовать.

Подушечка пропитанная особым гелем, которая идеально подходит для пятки, есть еще вариант пластырей с гелем.

Наносить на мозоли можно особые кератолитические кремы, которые как правило содержат либо мочевину, либо салициловую кислоту.

Натоптыш можно обработать пемзой: поддержали ножки в тёплой воде, намазали, например, кремом с мочевиной - надели носочек и таким образом перемещаемся.

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