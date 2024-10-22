Под кожей есть сосуды, если этот сосуд повреждается - возникает кровоизлияние и мы видим эту самую кровь, она как бы просвечивается через кожу - это и есть синяк.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в своем youtube-канале.

Соответственно нечто, что вызывает повреждение сосудов - это и есть причина синяка.

Повод обратиться за медицинской помощью, когда вы не можете объяснить причину появления синяков и вы не понимаете откуда они берутся.

Когда появляются очень крупные синяки, или когда нного мелких, когда синяки длительно не меняют цвет, когда синяки появляются после того, как вы начинаете принимать новые лекарства - тоже к врачу.

Врач нужен немедленно, если после травмы головы появляется синяк за ухом, если после травмы, после удара появляются синяки под обеими глазами, если в области синяка появляются признаки нагноения, то есть если синяк покраснел, кожа стала горячей если к нему невозможно прикоснуться - немедленно обращаемся к врачу.

Какие принципы помощи - прежде всего, если синяки возникают после удара, тогда вы помогаете, а если есть какая-то причина более серьёзная, то вы идёте к доктору и вам назначают лечение.

Если вы ударились и возник синяк, то помощь стандарт: во-первых холодный компресс, то есть приложить холодное к месту удара желательно на 15-20 минут.

Если у вас часто возникают синяки, то вы можете подумать о профилактике например, элементарные резиновые накладки на угол стола, у вас в доме или в автомобиле должны быть индивидуальные охлаждающие пакеты и т.д.

Кроме этого вы должны знать, что если вы ударились рукой и приподнимите руку, то интенсивность кровотечения будет меньше.

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