Блюдо очень простое, но если не знать несколько правил, то блины могут не выйти или выйти недостаточно хорошо.

Об этом сообщил Евгений Клопотенко в своем youtube-канале.

По словам знаменитого украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, существует идеальная пропорция ингредиентов для теста: 340 г молока, 130 г муки и 2 яйца.

Для того, чтобы приготовить идеальные блины, смешайте все ингредиенты, а затем добавьте небольшое количество подсолнечного масла для упругости, сахар по своему вкусу и щепотку соли для баланса вкусов.

Если после перемешивания ингредиентов для идеальных блинок у вас в тесте остались комочки, Евгений Клопотенко советует процедить его через сито, тогда все комочки останутся в сите, а тесто получится идеальной консистенцией.

Чтобы правильно жарить блины, на разогретую сковороду нужно вылить 1 половник теста, затем нужно увеличить температуру, а через несколько секунд снова снизить до средней и продолжать жарить ваши идеальные блины на ней.

По словам Клопотенко, когда на поверхности появятся пузырьки, это означает, что можно переворачивать блин.

Затем жарьте блины на другой стороне примерно 30 секунд.

"Пусть ваши блины будут идеальными! Готовить – это просто!", - добавил Евгений Клопотенко.

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