Процедуру можно пройти в ПФУ, Сбербанке, онлайн через веб-портал ПФУ, видеоконференцию или в дипломатических учреждениях за рубежом.

Пенсионерам важно своевременно проходить идентификацию, поскольку ее отсутствие может привести к приостановке пенсионных выплат.

Подробности сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Согласно информации Минреинтеграции, обязательную идентификацию должны пройти пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2024 года. Завершить эту процедуру нужно до конца года, то есть до 31 декабря.

Минреинтеграции сообщает, что после успешного прохождения идентификации пенсионные выплаты будут возобновлены. Средства за все месяцы, в течение которых лицо не получало пенсию из-за отсутствия идентификации, также будут выплачены.

Напомним, что ранее крайним сроком для прохождения идентификации был 31 марта 2024, но позже пенсионерам было разрешено сделать это позже.

Идентификацию можно пройти как онлайн, так и оффлайн, выбрав удобный вариант: через видеоконференцию; в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ); в личном кабинете вебпортала ПФУ; в отделении АО "Ощадбанк"; в дипломатическом учреждении Украины за границей.

Напомним, некоторые категории пенсионеров обязаны проходить процедуру физической идентификации в Пенсионном фонде каждые шесть месяцев. Если пенсионер пропустил идентификацию, он может пройти ее позже и возобновить свои пенсионные выплаты.

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